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Ленинградский зоопарк представил нового питомца по имени Гринхарт

Ленинградский зоопарк рад представить своего нового обитателя — самца грызуна пака по имени Гринхарт. Малыш, которому всего четыре месяца, теперь будет жить в павильоне «Приматы», где его соседи — ленивцы и дурукули.

Ленинградский зоопарк представил нового питомца по имени Гринхарт
Фото: t.me/lenzoopark

Зоосад сообщил, что Гринхарт быстро растет, и его тренер уже завоевал его расположение. Тем не менее, самец пака ещё не привык к остальным сотрудникам, и бывает, что рычит на них. По словам киперов, это не совсем дружелюбный звук — грызун, несмотря на свою милую внешность, может напугать неподготовленных людей своим грозным рычанием.

Паки известны своим скрытным образом жизни, предпочитают активность в ночное время, что также добавляет загадочности этому необычному питомцу. Несмотря на свою робость, Гринхарт активно адаптируется к новому дому и привлекает внимание гостей зоопарка.

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