Петербуржцев предупредили о переводе пригородных поездов на зимнее расписание

С 15 декабря в Петербурге начнёт действовать зимний график движения пригородных поездов. Как сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК), обновления в расписании касаются не только сезонного перехода на зимний режим работы, но и ряда изменений, направленных на улучшение обслуживания пассажиров.

Согласно новому расписанию, которое вступит в силу в следующие выходные, с полуночи 15 декабря, пассажирам стоит учитывать корректировки в движении поездов. Среди изменений — как новые маршруты, так и корректировка существующих графиков пригородных электричек.

Так, две пары поездов, которые ранее следовали от Витебского вокзала до Павловска в будние дни, теперь будут курсировать до станции Антропшино. Изменённые рейсы выглядят следующим образом: — Поезд №6503: Витебский вокзал (5:45) — Антропшино (6:27); — Поезд №6569: Витебский вокзал (18:50) — Антропшино (19:36); — Поезд №6504: Антропшино (6:37) — Витебский вокзал (7:22); — Поезд №6572: Антропшино (19:46) — Витебский вокзал (20:33).

Кроме того, два других поезда, которые ранее курсировали между Витебским вокзалом и Павловском, теперь будут продолжать маршрут до станции Кобралово: — Поезд №6591: Витебский вокзал (17:50) — Кобралово (18:41); — Поезд №6592: Кобралово (18:53) — Витебский вокзал (19:44).

Также в расписание будет внесено добавление нового поезда №6615, который по будням будет отправляться с Московского вокзала в 18:35 и следовать до станции Колпино, прибывая туда в 19:05.

Для повышения комфорта пассажиров на маршруте Финляндский вокзал — Мельничный ручей в будние дни будут курсировать электрички повышенной вместимости, а именно — 10-вагонные поезда «Ласточка». В связи с этим изменения коснутся также нескольких рейсов: поезд №6805, который отправляется из Петербурга в 6:25, заменит электричку №7125, а вместо поезда №6814, отправляющегося из Мельничного ручья в 8:15, в это время будет ходить «Ласточка» №7126.