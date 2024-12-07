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«Зенит» проиграл «Акрону» со счетом 2:1

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Зенит» проиграл «Акрону» со счетом 2:1
Фото: ФК Зенит

С самого начала встречи на 10-й минуте гости открыли счет — точный удар нанес полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. Однако «Зенит» быстро восстановил равновесие. На 21-й минуте Андрей Мостовой, воспользовавшись моментом, сравнял счет, забив гол в ответ. Но перед перерывом тольяттинцы вновь оказались на шаг впереди: на 40-й минуте Артем Дзюба, бывший игрок петербургского клуба, забил решающий гол в ворота своей бывшей команды.

Таким образом, «Зенит» остается на первой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 18 сыгранных матчей. В то время как «Акрон», дебютант российской элиты, продолжает удивлять своих соперников и расположился на девятой строчке, имея 22 очка.

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