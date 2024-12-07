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Гололед в Петербурге заставил 20 пострадавших обратиться в больницы за сутки

В Петербурге за последние сутки после ухудшения погодных условий и образования гололеда в больницы обратились не менее 20 человек, сообщает «Фонтанка». По информации источников, большинство пострадавших — 11 человек — получили переломы, тогда как еще 9 обратились за помощью с ушибами.

Гололед в Петербурге заставил 20 пострадавших обратиться в больницы за сутки
Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Серьезные травмы в результате падений зафиксированы в нескольких районах города, однако наиболее тяжёлый случай произошел в Полюстровском парке. Там, по данным медицинских служб, девушка при падении получила перелом затылочной части черепа. Врачи оценивают её состояние как среднетяжелое, и она в настоящее время находится под наблюдением.

Реагируя на инцидент, в комитете по благоустройству города сообщили, что дорожки в парке были обработаны песком в рамках стандартной практики. Тем не менее, после сообщений о травмах были приняты дополнительные меры, и территорию досыпали песком повторно, чтобы избежать новых случаев.

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