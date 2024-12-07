В Петербурге открылся самый большой каток в мире

В Петербурге состоялось официальное открытие самого крупного катка в мире, получившего название «Каток у флагштока». После масштабного расширения его площадь увеличилась до рекордных 28 тысяч квадратных метров. В этом сезоне организаторы ожидают, что новый каток примет до миллиона посетителей.

Церемония началась с торжественных речей. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил значимость этого события для города, подчеркнув, что «со времен Петра I в Петербурге появляются лучшие из лучших». Он добавил:

«Сегодня мы открываем не просто каток, а настоящий символ нашей традиции — самый большой и самый красивый каток».

Приветственное слово также произнес заместитель генерального директора ПАО «Газпром» Алексей Краснов, который выразил уверенность, что новое ледовое сооружение станет важным центром притяжения как для горожан, так и для туристов.

После официальной части к зрителям обратилась известная советская фигуристка и тренер Тамара Москвина. Заслуженный деятель искусства Российской Федерации пожелала всем здоровья и приятных катаний, несмотря на возможные падения, после чего сама продемонстрировала свои навыки на льду.