  • 18+

  • Сегодня

    07.12.24, Сб

    Погода

    -2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.42 €106.3 ¥13.6

В Петербурге открылся самый большой каток в мире

В Петербурге состоялось официальное открытие самого крупного катка в мире, получившего название «Каток у флагштока». После масштабного расширения его площадь увеличилась до рекордных 28 тысяч квадратных метров. В этом сезоне организаторы ожидают, что новый каток примет до миллиона посетителей.

В Петербурге открылся самый большой каток в мире
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

Церемония началась с торжественных речей. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил значимость этого события для города, подчеркнув, что «со времен Петра I в Петербурге появляются лучшие из лучших». Он добавил:

«Сегодня мы открываем не просто каток, а настоящий символ нашей традиции — самый большой и самый красивый каток».

Приветственное слово также произнес заместитель генерального директора ПАО «Газпром» Алексей Краснов, который выразил уверенность, что новое ледовое сооружение станет важным центром притяжения как для горожан, так и для туристов.

После официальной части к зрителям обратилась известная советская фигуристка и тренер Тамара Москвина. Заслуженный деятель искусства Российской Федерации пожелала всем здоровья и приятных катаний, несмотря на возможные падения, после чего сама продемонстрировала свои навыки на льду.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Ultra City 3.0: в Приморском районе Петербурга реализуется ультрасовременный жилой проект

Ultra City 3.0: в Приморском районе Петербурга реализуется ультрасовременный жилой проектНовости
Приморский район считается жемчужиной на карте Петербурга. Он один из самых развитых в плане инфраструктуры, а также один из самых зеленых, к тому же в непосредственной близости от Финского залива. Кроме того, здесь находятся крупные торговые и деловые центры, высококлассные спортивные объекты, медицинские учреждения, множество магазинов, кафе и прочих удобств,...
Подробнее

Ирина Нельсон в Петербурге рассказала о творческом пути Reflex и планах на будущее

Ирина Нельсон в Петербурге рассказала о творческом пути Reflex и планах на будущееКультура
Группа Reflex стала специальным гостем фестиваля «Легенды Ретро FM» и зажгла зал невероятной энергетикой и ослепительным сияющим платьем её солистки – Ирины Нельсон. На сцене также выступали уже давно полюбившиеся публике исполнители – Игорь Корнелюк, Лариса Долина, Mr. President, Baccara и многие другие. В беседе с корреспондентом Gazeta.SPb Ирина Нельсон...
Подробнее