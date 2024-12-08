Аршавин о поражениях «Зенита»: Команде нужна свежая кровь

Бывший футболист Андрей Аршавин выразил свое мнение о последних поражениях «Зенита» в матчах с командами «Крылья Советов» и «Акрон». По словам эксперта, команда не оправдала ожиданий и продолжает показывать нестабильную игру.

«Зенит» должен был выигрывать в этих двух матчах, чтобы уверенно идти в зимнюю паузу на первой позиции, однако команда не продемонстрировала уверенности на поле. Победы в последних играх даются «Зениту» все с большим трудом», — отметил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также обратил внимание, что командная игра начала ухудшаться после травмы полузащитника Глушенкова. По его мнению, для улучшения ситуации в клубе требуется привлечение новых игроков, которые смогут добавить необходимую энергию и усилить состав.