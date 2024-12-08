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Нани Брегвадзе поздравила Алису Фрейндлих и исполнила для нее песню

Народная артистка СССР Нани Брегвадзе присоединилась к многочисленным поздравлениям в честь дня рождения выдающейся актрисы Алисы Фрейндлих. В своём трогательном обращении Брегвадзе выразила свои искренние чувства и восхищение к коллеге, назвав её «необыкновенной, неповторимой и любимой» женщиной.

Нани Брегвадзе поздравила Алису Фрейндлих и исполнила для нее песню
Фото: скриншот видео

«Моя хорошая, моя милая, моя необыкновенная, неповторимая, любимая Алиса», — так начала Брегвадзе своё поздравление, признаваясь, что не знает, какие слова выбрать для такого важного и тёплого момента. «Моя душа, значит, моё сердце полно любовью к тебе», — продолжила певица, передав актрисе свою искреннюю признательность и чувства.

Она пожелала Алисе Фрейндлих долгих лет жизни, наполненных счастьем и здоровьем, добавив, что её семья, как и вся страна, разделяет этот особенный день, который является важным событием для всех поклонников её таланта.

Особенное внимание в своём послании Нани Брегвадзе уделила тому, как важна для неё сама личность Алисы Фрейндлих.

«На свете родилось что-то неповторимое особо. Её зовут Алиса», — завершила своё поздравление Брегвадзе, подчеркивая уникальность актрисы, которая оставила яркий след в истории отечественного театра и кино.

Кроме того, Брегвадзе исполнила для Фрейндлих одну из своих песен.

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