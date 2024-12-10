В Петербурге рассмотрят возможность исключения абортов из системы ОМС

В Петербурге появилась возможность исключения услуги по прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы комитета по здравоохранению города Юрий Шишкин, сообщило издание «Фонтанка».

Как пояснили в комитете по здравоохранению города, вопрос об исключении абортов из ОМС является частью федеральной политики, и Петербург не имеет полномочий для принятия самостоятельного решения по этому вопросу.

Инициативу о исключении абортов из системы ОМС предложил депутат Государственной думы Михаил Романов на одном из заседаний правительства города. Романов подчеркнул, что это вопрос, который требует дальнейшего обсуждения и принятия решений на федеральном уровне.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России уже введены ограничения на проведение абортов в частных клиниках. Например, в Нижегородской области запрет на аборты в частных медицинских учреждениях был одобрен осенью прошлого года на уровне регионального Заксобрания.