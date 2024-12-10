  • 18+

  • Сегодня

    10.12.24, Вт

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.38 €105.1 ¥13.6

В Петербурге рассмотрят возможность исключения абортов из системы ОМС

В Петербурге появилась возможность исключения услуги по прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы комитета по здравоохранению города Юрий Шишкин, сообщило издание «Фонтанка».

В Петербурге рассмотрят возможность исключения абортов из системы ОМС
Фото: Baltphoto

Как пояснили в комитете по здравоохранению города, вопрос об исключении абортов из ОМС является частью федеральной политики, и Петербург не имеет полномочий для принятия самостоятельного решения по этому вопросу.

Инициативу о исключении абортов из системы ОМС предложил депутат Государственной думы Михаил Романов на одном из заседаний правительства города. Романов подчеркнул, что это вопрос, который требует дальнейшего обсуждения и принятия решений на федеральном уровне.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России уже введены ограничения на проведение абортов в частных клиниках. Например, в Нижегородской области запрет на аборты в частных медицинских учреждениях был одобрен осенью прошлого года на уровне регионального Заксобрания.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинами

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинамиКультура
Внимательные зрители давно заметили, что в некоторых картинах советского кинематографа происходят нелепые и порой нелогичные моменты, которые, несмотря на их очевидность, ушли незамеченными при съемках. Видеоблогерша Оля Лёля рассказала Gazeta.SPb забавные и странные киноляпы, которые можно встретить в культовых советских фильмах. Давайте вспомним несколько таких ярких примеров. «Иван Васильевич меняет...
Подробнее

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилить

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилитьДостопримечательности
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — искусственную или живую? Gazeta.SPb собрала подборку адресов лесничеств, где можно самостоятельно выбрать символ Нового года. Для тех, кто предпочитает купить готовую новогоднюю красавицу, подготовлена подборка ёлочных базаров. Если среди читателей есть поклонники искусственной ёлки, то для них даны рекомендации...
Подробнее