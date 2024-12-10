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Анастасия Ивлеева сообщила о замужестве

Популярная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева неожиданно поделилась радостной новостью с подписчиками в своём Telegram-канале, объявив, что вышла замуж. Однако, в своём сообщении Ивлеева не раскрыла никаких подробностей о своей новой семейной жизни, не уточнив имя супруга и не рассказав о том, как именно прошла церемония, сообщил Форпост.

Анастасия Ивлеева сообщила о замужестве
Фото: скриншот с YouTube-канала «НАСТЯ ИВЛЕЕВА»

Публикация вызвала бурю эмоций среди её поклонников, многие из которых поспешили поздравить телеведущую с этим важным событием. В комментариях к посту появилось множество восторженных откликов, а также поздравлений с новым этапом в личной жизни Ивлеевой.

Для справки, в 2019 году Анастасия Ивлеева вышла замуж за известного рэпера Элджея (Алексея Узенюка), но в августе 2021 года пара официально объявила о разводе. Новый брак Ивлеевой стал неожиданной новостью для её поклонников, ведь телеведущая долгое время не раскрывала подробности своей личной жизни.

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