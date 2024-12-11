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Комздрав Петербурга опроверг исключение абортов из системы ОМС

В Петербурге не рассматривают возможность исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил врио главы городского комитета по здравоохранению Юрий Шишкин в интервью «Фонтанке».

Комздрав Петербурга опроверг исключение абортов из системы ОМС
Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

Шишкин подчеркнул, что городской комитет не занимается рассмотрением или проработкой этого вопроса. Он отметил, что решение о возможном исключении абортов из программы ОМС находится в компетенции федеральных властей, а не местных органов управления.

Ранее, на заседании правительства города, Шишкин не исключил вероятность того, что аборты могут быть исключены из списка услуг, оплачиваемых через ОМС. В ходе обсуждения территориальной программы государственных гарантий медицинской помощи депутат Госдумы Михаил Романов предложил Петербургу стать первым регионом, который проработает этот вопрос на местном уровне. Подобное предложение ранее также высказывал патриарх Кирилл.

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