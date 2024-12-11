Врач Зайцев рассказал о смертельной опасности аромаингаляторов

ЛОР-врач Владимир Зайцев призвал запретить продажу аромаингаляторов, которые подростки используют не по назначению. По его рассказам, с помощью лечебного препарата школьники вызывают у себя галлюцинации, что может вызвать опасные для жизни последствия. Об этом он рассказал 360.ru.

«Скорая помощь не успевает приехать. Порой дети скрывают то, что с ними произошло, чтобы их потом не ругали родители, просто замыкаются: «Помогайте мне, а что со мной было, я вам не скажу». Это тоже очень плохо», — поясняет Зайцев.

Вдыхание компонентов ингаляторов может привести к сильному отеку слизистой оболочки дыхательных путей, вплоть до асфиксии (удушья). Зайцев подчеркнул, что такой отек развивается стремительно, и скорая помощь может не успеть. Дети, опасаясь наказания, часто скрывают подобные инциденты. Врач считает, что продажу аромаингаляторов необходимо ограничить так же, как продажу сигарет и алкоголя, требуя предъявления паспорта при покупке.

По мнению эксперта по защите прав потребителей Олега Павлова, запрет на продажу опасной продукции без необходимых сертификатов и деклараций лежит в компетенции Роспотребнадзора и может быть реализован быстро.