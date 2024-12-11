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В Мариинском театре ответили на вопрос о дресс-коде после эффектного выхода Зверева

В соответствии с правилами посещения Мариинского театра, вход в зрительный зал запрещен в верхней одежде, а также в одежде, которая может загрязнить или неприятно пахнуть. Как рассказали в Мариинском театре Gazeta.SPb, на данный момент в правилах не указано конкретных ограничений по выбору головных уборов.

В Мариинском театре ответили на вопрос о дресс-коде после эффектного выхода Зверева
Фото: скриншот видео

Напомним, что в декабре в Мариинском театре на представлении балета «Щелкунчик» российский шоумен Сергей Зверев вызвал недовольство среди зрителей. Его огромная шляпа с перьями затруднила обзор для находившихся рядом людей. На просьбу одного из зрителей снять головной убор, Зверев не отреагировал, проигнорировав требования. Инцидент привлек внимание общественности и стал причиной обсуждения необходимости введения дресс-кода для посетителей театров.

После происшествия президент Национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу Альбина Холгова предложила ужесточить правила поведения зрителей, введя обязательный дресс-код для театров, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ситуация была оперативно урегулирована администрацией театра. Как сообщили перед началом спектакля, дежурный администратор Мариинского театра получил жалобу от одного из зрителей, который отметил, что шляпа Зверева частично перекрывала его обзор сцены. В ответ на жалобу зрителю предложили пересесть в соседнюю ложу и конфликт разрешили до начала спектакля. В дальнейшем других жалоб по данному поводу не поступало.

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