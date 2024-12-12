Пышечная на Большой Конюшенной частично открылась после ремонта

Знаменитая петербургская пышечная на Большой Конюшенной улице после ремонта частично возобновила работу. Об этом ее представители рассказали в одной из социальных сетей. В соцсетях опубликованы фотографии обновлённого интерьера, который, по словам посетителей, сохранил атмосферу прошлого.

Один из залов уже открыт для посетителей (сначала в тестовом режиме, а с 12 декабря — в обычном). Заведение сообщило, что столы были изготовлены по старинным чертежам. Полностью пышечная пока не работает, возможны временные неудобства.

Старейшая в городе петербургская пышечная закрылась на ремонт ещё осенью. Планировалось завершить работы к 25 ноября, но из-за запущенного состояния помещений ремонт затянулся на несколько недель.