Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностью

В рамках IX биеннале «Архитектура Петербурга», проходившей с 27 ноября по 1 декабря в Российском этнографическом музее, генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников заявил о важности ответственности заказчиков и проектировщиков для обеспечения качественных монтажных работ. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются монтажные организации, на примере замены лифтового оборудования в одной из больниц Орловской области.

Черников отметил, что полученная проектно-сметная документация, хотя и прошла экспертизу, оказалась не соответствующей фактическим условиям. В процессе монтажа выяснилось, что некоторые необходимые работы не были учтены, зато были перечислены те, что вовсе не требовались. Это привело к дополнительным расходам, которые легли на компанию, и к задержкам в выполнении проекта, за что были наложены штрафы.

Черников подчеркивает необходимость введения механизма ответственности для недобросовестных заказчиков и проектировщиков на общероссийском уровне, чтобы повысить качество работ и позволить добросовестным исполнителям уверенно выполнять свои обязательства.

Дискуссию вел сооснователь и управляющий партнер ГК «Спектрум» Владимир Иванов. Среди участников бесед на разные темы были также архитекторы и руководители различных строительных компаний.