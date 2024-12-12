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В трех районах Петербурга выявили 134 безбилетника в рамках рейда

В трех районах Петербурга провели масштабный рейд по проверке оплаты проезда в общественном транспорте. В результате 134 человека не оплатили услугу. Из них 11 оказались иностранцами. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В трех районах Петербурга выявили 134 безбилетника в рамках рейда
Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Всего было проверено более 8000 пассажиров. На 44 человек составили протоколы, а двоих задержала полиция: одного за нарушение миграционного законодательства, второго – за распитие алкоголя.

Рейд особо акцентировал внимание на иностранцах, поскольку они часто не платят за проезд, полагая, что им это сойдет с рук из-за отсутствия регистрации. Однако иностранные граждане и лица без гражданства в России несут ответственность за правонарушения на общих основаниях, включая штраф за безбилетный проезд (500 рублей, удваиваемый при неуплате в течение 60 дней) и возможную депортацию в случае выявления нарушения миграционного законодательства.

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