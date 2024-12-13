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В Петербурге физраствор стал дефицитом

В Петербурге и других регионах России наблюдается острый дефицит физраствора (0,9% раствор натрия хлорида) в больших объёмах (200-400 мл), необходимого для внутривенных капельниц. Об этом сообщила «Фонтанка».

В Петербурге физраствор стал дефицитом
Фото: pxhere

Аптеки предлагают лишь ампулы малого объёма, предназначенные для других целей. Это вызывает проблемы в больницах, где пациенты вынуждены ждать капельницы месяцами, а их родственники — приобретать препарат самостоятельно по завышенным ценам на онлайн-площадках. Ситуация указывает на серьезный дефицит лекарственных препаратов в медицинских учреждениях.

Ситуация в петербургских стационарах складывается по-разному: в одних он закончится к концу года из-за отсутствия контрактов на поставку, в других — запасы малы, и врачи вынуждены просить пациентов о покупке. Генеральный директор компании-поставщика «Прометей» Андрей Бутылов объяснит дефицит ростом себестоимости физраствора из-за валютных колебаний и проблем с логистикой, при этом цена препарата, входящего в перечень ЖНВЛП, остаётся зафиксированной. В результате, поставки физраствора в 2024 году сократились примерно на 45% по сравнению с прошлым годом.

Дефицит физраствора частично обусловлен проблемами на заводах-производителях, принадлежащих концерну «ЭСКОМ» (Ставрополь и Петербург). Летом заводы простаивали из-за угрозы банкротства, возобновив работу лишь осенью. Поставщик «Прометей», выполняя свои контракты с больницами, вынужден самостоятельно закупать и оплачивать сырье и комплектующие по постоянно растущим ценам (в связи с привязкой к евро), неся значительные убытки из-за низкой цены самого физраствора. Задолженность заводов перед «Прометеем» составляет почти 500 миллионов рублей.

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