Библейское предостережение: что сказал пророк Исайя о грядущем апокалипсисе

Библейский пророк Исайя предупреждал о грядущем конце света, связанном с массовыми злодеяниями и нравственным падением.

В пророчестве говорится о предстоящем Страшном суде и глобальных переменах, но точные сроки апокалипсиса не указываются. Его предостережение, по мнению источника, адресовано каждому поколению. Пророк призывает к духовному очищению и ответственности за поступки, чтобы отсрочить наступление конца света.

Исайя — один из самых значимых пророков в иудаизме и христианстве. В Библии ему посвящена целая книга — Книга пророка Исайи. Считается, что он жил в Иудейском царстве в VIII веке до нашей эры и предсказывал события, связанные с судьбой Израиля и Иудеи, включая падение Иерусалима. Его пророчества отличаются образностью, богатством языка и глубоким религиозным содержанием. В христианстве Исайя считается одним из важнейших пророков, предсказавших пришествие Мессии.