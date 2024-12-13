Премьера спектакля «Шаляпин в роли Шаляпина» состоится 17 декабря на Новой сцене Александринки

На Новой сцене Александринского театра 17 декабря состоится премьера спектакля «Шаляпин в роли Шаляпина», поставленного в рамках фестиваля «Дар». Спектакль, основанный на дневниках, письмах и воспоминаниях Шаляпина, представляет собой размышление о жизни и наследии великого певца. Сценограф Стас Лопаткин создал минималистичную, но выразительную сценографию, используя контраст чёрного и золотого цветов, чтобы подчеркнуть костюмы, преимущественно белого цвета, символизирующие душу Шаляпина.

Лопаткин вдохновлялся фигурой самого Шаляпина и посвященным ему музеем. Концепция спектакля — истории Шаляпина, рассказанные через женскую душу. Для стенографа историческая точность костюмов в спектакле «Шаляпин в роли Шаляпина» не является приоритетом. Главное — передать атмосферу эпохи и создать ощущение погружения зрителя. Он использовал интуитивный подход, сосредотачиваясь на фактуре, силуэте и деталях, создавая вневременные образы, а не точные копии костюмов начала XX века.

Взаимодействие с актерами строится на компромиссе: Лопаткин учитывал их пожелания по комфорту, но принципиально придерживался задуманного образа, так как костюм является неотъемлемой частью роли. Цель дизайнера — передать многогранность Шаляпина через многообразные ипостаси, включая даже экспериментальные, например, образ Мефистофеля, воплощенный в виде части античной статуи.

Создание костюмов для спектакля было увлекательным процессом. Например, плащ Мефистофеля — большое мужское пальто с порванными рукавами, из которых видны женские руки, дополнено шлемом с перьями. Все костюмы нарочито увеличены в размерах. Костюм Дон Кихота — это образ мальчика, в больших шортах, с игрушечной сабелькой и ненастоящими усами, символизирующий вечное детство и задор Шаляпина. Костюмы хора — полностью закрытые, как коконы, чтобы подчеркнуть коллективное исполнение, из которого Шаляпин прорывается. Каждый костюм для дизайнера уникален и дорог.