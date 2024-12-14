В Госдуме усомнились в реализации проекта 13-й пенсии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб усомнилась в том, что реализация инициативы о выплате 13-й пенсии возможна в ближайшие годы.

Как сообщила парламентарий в беседе с «Лентой.ру», претворение проекта в жизнь вряд ли будет возможно в 2025 или 2026 годах. По словам Бессараб, страховые пенсии выделяются с учетом четкой схемы, но у властей существуют иные обязательства поддержки россиян. Гипотетическое введение 13-й пенсии может ударить по федеральному бюджету.

Законопроект вносили в Госдуму в 2023 году, однако тогда идею отклонили, сославшись на правовые несовершенства. Предполагается, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов снова внесет проект в Госдуму, но уже с правками.