  • 18+

  • Сегодня

    14.12.24, Сб

    Погода

    -3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.43 €109.01 ¥14.01

На Елагином острове заметили редкого ястреба

В Петербурге на Елагином острове засняли редкого для города ястреба-перепелятника.

На Елагином острове заметили редкого ястреба
Фото: pxhere.com

Об особенном госте, навестившем окрестности Северной столицы, стало известно из телеграм-канала биолога Павла Глазкова «Каждой твари по паре». Там же привели фотографии хищной птицы.

Запечатлеть ястреба на камеру удалось фотографу Руслану Плюснину. По словам Глазкова, неопытный глаз может спутать данную птицу с ее близким родственником – ястребом-перепелятником.

Птица по внешнему виду размером с голубя, однако от городского представителя пернатых ее отличают острые когти и клюв. Крылья у птицы темного цвета, а грудь раскрашена в крапинку. Зимами перепелятники могут ловить воробьев.

По словам Глазкова, в холодное время года встретить ястреба в Петербурге – большая удача, так как птицы улетают на зимовку.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнее

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнееНовости
На Санкт-Петербургском Лифтовом Заводе под конец года подвели итоги своей работы и ситуации в отрасли в целом. Локализация производства лифтовых деталей — тренд последнего времени — серьезно продвинулась. Еще один острый вопрос в отрасли — кадры. Поэтому часть социальных проектов компании — это обучение и повышение квалификации специалистов. Руководством принято...
Подробнее

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностью

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностьюНовости
В рамках IX биеннале «Архитектура Петербурга», проходившей с 27 ноября по 1 декабря в Российском этнографическом музее, генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников заявил о важности ответственности заказчиков и проектировщиков для обеспечения качественных монтажных работ. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются монтажные организации, на примере замены лифтового оборудования в...
Подробнее