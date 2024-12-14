На Елагином острове заметили редкого ястреба

В Петербурге на Елагином острове засняли редкого для города ястреба-перепелятника.

Об особенном госте, навестившем окрестности Северной столицы, стало известно из телеграм-канала биолога Павла Глазкова «Каждой твари по паре». Там же привели фотографии хищной птицы.

Запечатлеть ястреба на камеру удалось фотографу Руслану Плюснину. По словам Глазкова, неопытный глаз может спутать данную птицу с ее близким родственником – ястребом-перепелятником.

Птица по внешнему виду размером с голубя, однако от городского представителя пернатых ее отличают острые когти и клюв. Крылья у птицы темного цвета, а грудь раскрашена в крапинку. Зимами перепелятники могут ловить воробьев.

По словам Глазкова, в холодное время года встретить ястреба в Петербурге – большая удача, так как птицы улетают на зимовку.