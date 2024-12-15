Чилит на диване: Стас Пьеха поделился состоянием здоровья своей бабушки

Певица Эдита Пьеха несколько лет кряду не выходила на публику, чем вызвала массу разговоров в обществе, однако успокоить фанатов взялся ее внук – Стас Пьеха.

По словам последнего, с бабушкой все прекрасно – хоть звезда и не выходит в свет, но ее состояние здоровья не вызывает опасений у близких. Певец подчеркнул, что Эдита Пьеха постоянно сдает анализы, и их результаты даже лучше, чем анализы внука. Об этом сообщило издание «MK.RU».

Также Стас Пьеха рассказал, что его бабушка обосновалась в доме под Петербургом, предпочитая уединение выступлениям. За годы работы звезда просто устала от повышенного внимания к своей персоне.

«Она чилит на диване: смотрит телек, читает книжки» — отметил Стас Пьеха. Также внук подчеркнул, что возвращаться на сцену советская звезда не планирует.