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Названа дата старта нового сезона «Папиных дочек»

Новый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет на START и СТС 2 января. В третьем сезоне зрителей ждут новые романтические линии: Веник завяжет отношения со школьным психологом Татьяной, а у Галины Сергеевны и Бори их роман выйдет на новый уровень.

Названа дата старта нового сезона «Папиных дочек»
Фото: онлайн-кинотеатр START/телеканал СТС

Кроме того, Тамара встретит свою давнюю любовь. В семье Васнецовых-Васильевых также не обойдется без приключений: Соня будет выбирать между поклонниками, Лиза и Диана поделят личное пространство, а Арина будет доказывать свою значимость. Как сказал Филипп Бледный, исполнитель роли Веника, сериал “про любовь и веру в чудеса” и объединяет семьи. Зрителей ждут яркие образы и новые локации, а также комедийные ситуации. При этом уже начались съемки четвертого сезона.

«Папины дочки» —популярный российский комедийный сериал, который впервые вышел на экраны в 2007 году и быстро завоевал любовь зрителей. Сериал рассказывает о жизни семьи Васнецовых, а именно о папе Сергее и его пяти дочерях: Маше, Даше, Жене, Галине Сергеевне и Пуговке.

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