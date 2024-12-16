Слухи о воссоединении «Непары» оказались ложью

В интернете появилась информация, что Александр Шоуа и Виктория Талышинская, бывшие солисты популярной группы «Непара», якобы готовы воссоединиться ради выступлений на новогодних корпоративах. За эти выступления, как сообщалось, они могли бы получить гонорар в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщил 360.ru.

Однако, директора обоих артистов опровергли эти слухи. Беслан Шоуа категорически опроверг эту информацию, назвав ее «бредом» и предположив, что это могла быть «вброс» со стороны Виктории Талышинской. Он подчеркнул, что ни о каких переговорах по воссоединению речи не идет и что он сам ничего об этом не знает. Алексей Кудрявцев также подтвердил, что воссоединения не планируется. Его ответ был более осторожным, с намеком на то, что «надо 20 миллионов увидеть, потом уже разговаривать». Но он однозначно заявил, что «как прежде не будет», что указывает на невозможность возвращения к прежнему формату группы.

Группа «Непара» была создана в 2002 году в Москве. Изначально в ее состав входили Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Этот дуэт стал известен как «золотой состав» группы, поскольку именно в таком сочетании они добились наибольшей популярности. В 2012 году группа распалась, и Шоуа и Талышинская начали сольные карьеры. Это стало неожиданностью для многих поклонников, так как группа пользовалась спросом. Причины распада не были широко озвучены, однако известно, что между музыкантами существовали разногласия.