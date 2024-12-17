Обновленный «Сапсан» отправится в первый рейс 23 декабря

Обновленный «Сапсан», собранный с использованием только российских компонентов, отправится в свой первый рейс 23 декабря.

Поезд стал результатом работы по импортозамещению. РЖД уже представили первый состав, который полностью укомплектован отечественными компонентами. Этот шаг является важным шагом в обеспечении технологической независимости России в сфере железнодорожного транспорта.

В РЖД подчеркнули, что этот модернизированный «Сапсан» будет свидетельствовать о возможностях российской промышленности и ее способности создавать конкурентоспособную продукцию. Запуск поезда также продемонстрирует приверженность компании к развитию отечественного производства и снижению зависимости от импортных технологий.

«Сапсаном» называют высокоскоростной электропоезд, который ходит по маршруту Москва — Петербург. Расстояние между городами поезд проходит примерно за четыре часа.