Петербургский суд заблокировал трек рэпера Раскола «Русским быть великолепно»

Петербургский городской суд вынес решение о блокировке доступа к треку «Русским быть великолепно» (с нецензурным словом) андеграунд-рэпера Раскола на семи интернет-ресурсах.

Основанием для блокировки послужил административный иск, поданный военной прокуратурой Ленинградского военного округа. Прокуратура потребовала признать аудиозапись и текст песни экстремистскими материалами, аргументируя это тем, что их распространение в сети «существенно нарушает интересы государства и неопределенного круга лиц на обеспечение общественной безопасности». Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск, постановив ограничить доступ к треку на указанных сайтах. Упоминается, что песня также была размещена на странице «Александра Шмьглi» в социальной Сети «ВКонтакте».

Рэпер Раскол, настоящее имя Никита Раскольников, — это российский андеграунд-рэп-исполнитель. Начал свою музыкальную деятельность в 2009 году. Широкой публике он стал известен благодаря участию в клипе на песню «Отпусти меня» группы Serebro.