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Стало известно, как будут работать пункты выдачи Wildberries 1 января

Пункты выдачи заказов Wildberries не будут работать 1 января 2025 года. Об этом сообщило abn.agency.

Стало известно, как будут работать пункты выдачи Wildberries 1 января
Фото: пункт выдачи. Скриншот и Яндекс.Карт

В канун Нового года большинство ПВЗ закроются раньше обычного: в крупных городах-миллионниках, таких как Москва, Петербург и другие, они будут работать до 20:00, а в остальных городах — до 19:00. Уже 2 января все пункты выдачи Wildberries вернутся к своему стандартному графику работы.

Wildberries — это один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров, а также один из самых популярных маркетплейсов в России и за её пределами. Компания активно работает по стране, а также расширяет своё присутствие зарубежом, включая Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию и другие.

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