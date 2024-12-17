Эксперты рассказали, как выбрать качественный сыр

Чтобы выбрать качественный сыр, нужно обращать внимание на несколько важных моментов. Об этом эксперты сообщили телеканалу «Санкт-Петербург».

Эксперты отметили, что сыр – полезный продукт, богатый аминокислотами, витаминами и кальцием. Однако, чтобы получить максимальную пользу, важно уметь выбирать. При покупке следует обращать внимание на внешний вид сыра: он должен быть равномерно однородным и не иметь слишком яркого цвета, который может свидетельствовать о добавлении красителей. Необходимо внимательно изучать производственную упаковку, где указан состав продукта.

Также эксперты рекомендуют выбирать сыр, произведенный по ГОСТу, так как это является признаком качества. Кроме того, важно учитывать цену: качественный сыр, сделанный из натуральных ингредиентов, не может быть слишком дешевым. Руководитель Северо-Западной испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных Жанна Баргман подчеркнула, что фальсификация – это умышленный обман потребителя, но не всегда означает, что продукт небезопасный. Опасность представляют наличие патогенных микроорганизмов и кишечной палочки, поэтому важны правильное хранение и выбор проверенных производителей.