Отдых на Черном море под угрозой: эколог предупредил о последствиях разлива

Эколог Сергей Костарев предупредил, что летний отдых на Черноморском побережье может быть омрачен нефтяными и мазутными отложениями. Об этом он рассказал Инфо24.

Из-за недавней техногенной катастрофы, случившейся в холодное время года, море не сможет быстро самоочиститься, и нефтепродукты затвердеют. Туристам, скорее всего, придется столкнуться с этими твердыми отложениями на берегу и камнях. Костарев также отметил, что ликвидация последствий таких разливов занимает много времени, а шторм только усложнит ситуацию, распространив нефтепродукты на большую акваторию. Он привел пример с разливом нефти на Аляске, где последствия ликвидировали более 20 лет.

Несмотря на то, что в Черном море процесс восстановления может быть быстрее из-за более теплой воды, экологические проблемы все равно сохранятся в течение длительного периода.