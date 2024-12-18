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Комздрав назвал, сколько врачей и медсестер не хватает в Петербурге

В Петербурге наблюдается недостаток врачей (24,11%) и медсестер (32,59%) в медицинских учреждениях. Эти данные были представлены в постановлении правительства города о внесении изменений в законодательство о здравоохранении.

Комздрав назвал, сколько врачей и медсестер не хватает в Петербурге
Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В настоящее время этот проект находится на стадии проверки на коррупцию. Авторы законопроекта выразили беспокойство из-за перегрузки медицинского персонала: 326 врачей и 311 медсестер работают более чем на полторы ставки, что противоречит федеральному законодательству.

Продолжительность работы по совместительству на различных должностях определяется федеральными и региональными органами власти. Целью законопроекта является предоставление власти Смольному в установлении рабочего режима для медицинского персонала в медучреждениях Петербурга.

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