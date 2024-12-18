Многоженец Иван Сухов рассказал о своем отношении к хейтерам

Получившую скандальную известность многоженец Иван Сухов заявил, что живет счастливо и в его семье все складывается хорошо.

В беседе с 360.ru он отметил, что большинство тех, кто выражает негатив — это 30-летние феминистки, которые выступают против детей.

Он рассказал, что его семья живет спокойно и счастливо, а негативные комментарии поступают в основном от женщин. По его словам, большинство из них являются феминистками, тогда как остальные люди его поддерживают. Сухов подчеркнул, что получал лишь доброжелательные и позитивные сообщения от адекватных людей, которые умеют анализировать.

Иван Сухов объяснил, что большинство его критиков — это женщины без детей, убежденные в том, что его отношения с женами являются нездоровыми. При этом он отметил, что его супруги сами согласились на многоженство и довольны сложившимися условиями. По его мнению, ненавистникам не интересуется благополучие его семьи, вместо этого они лишь акцентируют внимание на правах.

Также Сухов высказался о жизненных ценностях своих критиков. Он указал, что делился своим опытом семейной жизни, в то время как его хейтеры, по его словам, к 30 годам остаются без мужа и детей, а к 40 годам — обычно одиноки, проводят время в клубах.

Кроме того, он сообщил, что на данный момент его семья насчитывает 18 человек, однако скоро родится еще один ребенок, и их станет уже 19. Иван Сухов призвал россиян создавать большие семьи и отметил, что дети являются самой большой ценностью в жизни.