Владимир Путин проведет совмещенные прямую линию и большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную прямую линию и пресс-конференцию.

Большое совмещенное мероприятие — прямая линия и пресс-конференция под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» — состоится 19 декабря, в Москве. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе, его начало запланировано на 12.00 по московскому времени, напомнил «Петербургский дневник».

В пресс-зале будут присутствовать представители федеральных и региональных СМИ, а также аккредитованные иностранные журналисты.

Сбор вопросов на прямую линию начался в ночь на 8 декабря. По данным кол-центра, к настоящему времени было принято и обработано порядка 1,8 млн обращений. Как сообщил официальный представитель Кремля, модераторы прямой линии лично ознакомились с сотнями тысяч поступивших вопросов.

Граждан России, по его словам, больше всего волнуют темы, связанные с специальной военной операцией и обеспечением военнослужащих, а также вопросы здравоохранения, транспортной инфраструктуры и дальнейшего экономического роста страны.