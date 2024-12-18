Энергетики заявили о необходимости российских технологий

В декабре 2024 года на Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС) был представлен девиз центра инженерных технологий и моделирования «Экспонента»: «Нажми на кнопку — получишь результат!». На форуме демонстрировались возможности комплекса полунатурного моделирования РИТМ (КПМ РИТМ). Об этом сообщило RuNews24.ru.

Посетители форума смогли самостоятельно провести эксперимент, нажав на красную кнопку и наблюдая за реакцией реального устройства защиты на аварию.

Инженеры «Экспоненты» участвовали в научно-технической конференции и тематических секциях по силовой электронике. Силовая электроника является современным трендом, и зелёные электростанции не могут обойтись без инверторов на основе элементов силовой электроники.

Система КПМ РИТМ позволяет разрабатывать и тестировать системы управления системами накопления энергии (СНЭ). В 2024 году был выпущен ГОСТ, который требует обязательного натурного тестирования СНЭ. Представители «Экспоненты» предложили использовать HIL-тестирование вместо натурных испытаний.

HIL-тесты с использованием КПМ РИТМ продемонстрировали эффективность испытательного стенда и среды Engee для создания прототипов алгоритмов управления СНЭ. Прототипы управления помогают снизить нагрузку на СНЭ и регулировать частоту в автономных дизельных энергосистемах.