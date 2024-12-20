Путин предупредил об угрозе затопления Петербурга из-за таяния ледников

Петербург может уйти под воду из-за таяния ледников. Об этом в ходе ежегодной прямой линии рассказал президент России Владимир Путин.

Он обратил внимание на проблему глобального потепления и его потенциальные последствия для России. Президент выразил обеспокоенность тем, что таяние ледников и вечной мерзлоты может привести к затоплению прибрежных регионов страны, включая Петербург. Путин отметил, что некоторые города, стоящие на сваях, уходящих в мерзлоту, уже показывают признаки её разрушения. Также он подчеркнул, что, несмотря на сооружение дамб, необходимо продумать будущее таких городов, так как таяние льдов и мерзлоты может привести к затоплению.

«А наши прибрежные города, включая даже Петербург? <…> Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами», — сказал Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным – это ежегодное общение президента с гражданами в прямом эфире, где он отвечает на вопросы, делится информацией о положении дел в стране и излагает свою позицию по различным вопросам. В этом году прямая линия была совмещена с пресс-конференцией.