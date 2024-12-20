Артем Ткаченко не готов попрощаться с «Вампирами средней полосы»

Актер Артем Ткаченко, сыгравший одну из главных ролей в популярном сериале «Вампиры средней полосы», выразил надежду на продолжение проекта. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Артист рассказал, что съемки третьего сезона пока не начались, но он очень хочет, чтобы история вампирской семьи из Смоленска получила свое развитие. Ткаченко отметил, что ему интересно, каким будет сценарий продолжения, и актер надеется, что авторы смогут придумать что-то достойное. Он подчеркнул, что не готов ставить точку в этом проекте и хотел бы увидеть, как будут развиваться события дальше. При этом пока неясно, насколько сериал можно растягивать и нужно ли это делать.

Интересно, что ранее другой актер сериала «Вампиры средней полосы» Юрий Стоянов в одном из интервью сообщал, что съемки третьего сезона планируются на весну. Сериал, который рассказывает о жизни вампиров в современном Смоленске, приобрел большую популярность у зрителей благодаря своему юмору и нестандартному сюжету. Поклонники с нетерпением ждут новостей о будущем проекта.