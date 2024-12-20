Названы победители XIV ежегодной Премии «Время инноваций»

Завершился IX ежегодный Форум об инновациях, который стал площадкой для обмена идеями и местом, где встречаются профессионалы, стремящиеся к прогрессу и цифровым трансформациям.

В течение двух дней на мероприятии участники делились опытом и обсуждали внедрение новейших разработок в бизнес-процессы.

Форум прошел при содействии ПрессИндекс и BelkaCar. Генеральным партнером мероприятия выступила HR-платформа «Пульс». Директор по развитию бизнеса Герберт Шопник подчеркнул, что форум «Время инноваций» — это не просто витрина передовых технологических решений, но и уникальное пространство для профессионалов, говорящих на одном языке.

«Мы понимаем: драйвером цифровой трансформации всегда остаются люди. Залог успеха бизнеса — комплексный подход к управлению талантами с применением сквозной аналитики, который предоставляют такие HR-платформы, как «Пульс»», – отметил Герберт Шопник.

После деловой части форума 12 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов одноименной Премии, которую вручают с 2011 года за выдающиеся проекты и практики в области внедрения, разработки и развития инноваций в различных сферах.

В этом году по версии Экспертного совета Премии в число лидеров вошли: СБЕР, компания ТрансТелеКом и Федеральная пассажирская компания, Банк ВТБ, MAIBENBEN, ООО «Ньютон Инвестиции», УК «Альфа-Капитал», РТК-ЦОД, Цифровая платформа быстрых закупок Максмарт, РУДН, ООО «ЭвоКом» бренд Tellus, Аэрофлот, ИТ-холдинг Т1, Альфа-Банк, Газпромбанк, Ред Софт, Бренд XFIT, PRonline, NL International, ГКУ ЦОДД, Россельхозбанк, УК «Первая», RuStore, РУСАЛ.

Предприятия-победители занимаются автоматизацией производства, используют аналитику, внедряют в процесс искусственный интеллект и передовые технологии.

Все это приводит к оптимизации рабочих процессов.

«“Публичное облако 2.0” делает передовые технологии доступными по всей России. Более сорока сервисов для бизнеса помогают решать разные задачи: от управления данными до обеспечения безопасности. Продукт помогает автоматизировать процессы, ускорить внедрение сервисов и эффективно управлять цифровыми ресурсами», — отметил инновационное направление деятельности компании директор по продуктам РТК-ЦОД Александр Обухов. «Развитие компьютерных технологий невозможно без инноваций. Мы постоянно совершенствуем свою команду разработчиков и инженеров, расширяем центр исследований и создаём лаборатории для тестирования продукции, чтобы внедрять передовые технологии, современные дизайны и предлагать качественные решения, отвечающие требованиям как индивидуального пользователя, так и малого и среднего бизнеса», — сообщила Лю Сяовань, Генеральный Директор Российского филиала MAIBENBEN.

Инновационные подходы — ключ к конкурентоспособности. Лауреаты Премии демонстрируют — чтобы оставаться наплаву нужно постоянно двигаться вперед и стремиться к безостановочному прогрессу.

«Развитие инноваций — стратегически важный процесс для любой динамично развивающейся компании: новые разработки трансформируют бизнес-процессы и рыночные практики, способствуют росту эффективности и масштабов бизнеса. Наша компания активно инвестирует в развитие этого направления, и уверена, что впереди нас ждут новые вершины», — прокомментировала Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Повышение качества обучения — одна из важнейших стратегий в современном мире. Не развивая эту сферу, невозможно представить успешное будущее. Процесс современного образования должен быть непрерывным, более того насыщенным инновациями для достижения высокой эффективности.

«Применение VR/AR-технологий — один из самых современных и перспективных подходов к обучению и повышению квалификации сотрудников. Его ключевыми преимуществами является реализм процесса, возможность моделирования сложных ситуаций, сокращение учебного времени при повышении эффективности обучения. VR/AR-программы легко масштабируются и быстро адаптируются, что позволяет увеличить охват персонала и оперативность его обучения новым технологиям», — сообщил Константин Южный, директор по цифровым решениям Группы компаний ТрансТелеКом.

Ежегодно Экспертный совет Премии, состоящий из влиятельных общественных и научных деятелей, экспертов, представителей бизнеса и органов государственной власти, выявляет наиболее успешные проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций.