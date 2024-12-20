«Я бы слушал маму…»: Цискаридзе о том, что изменил бы в начале карьеры

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился своими размышлениями о прошлом и о том, что он изменил бы, если бы мог вернуться в начало своей карьеры. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

Цискаридзе признался, что в юности, когда он только начинал свой путь в балете, ему не хватало мудрости и умения прислушиваться к советам опытных людей. Артист балета рассказал, что, поскольку в его детстве не было такого доступа к информации, как сейчас. В юношестве педагог был очень наивным ребенком и не понимал многих вещей, происходящих за кулисами театра. Он подчеркнул, что рос вне театральной среды и имел романтизированное представление о том, что в театре работают «волшебники».

Однако, пройдя долгий и сложный путь в балете, Цискаридзе понял, что слова его матери об этой сфере были правдивы, и балерин жалеет, что не прислушивался к ней в молодости.

«Я просто бы себе пожелал слушать маму, потому что я ей не верил ни в какую. Я не верил никому из взрослых», — сказал артист.

Он также отметил, что со временем, из-за постоянного участия, перестал наслаждаться балетом «Щелкунчик», который стал для него скорее повседневной работой, чем удовольствием. Несмотря на это, Цискаридзе выразил уверенность, что «Щелкунчик» будет существовать вечно, так как эта постановка, по его мнению, «не имеет конца». В целом, интервью раскрывает личные переживания и зрелые выводы одного из величайших артистов балета нашего времени.