Петербург возведет мемориал героям Ленинградской битвы

В Петербурге подведены итоги конкурса на лучший эскизный проект мемориала, посвященного героической Ленинградской битве. Победителем была объявлена идея компании «Интерколомниум», который получил практически единогласную поддержку жюри.

Эта задумка, по мнению экспертов, отличается продуманным символизмом и современными архитектурными решениями. В финальном этапе конкурса участвовало пять проектов, которые в течение нескольких месяцев дорабатывались с учетом замечаний и предложений экспертов в области архитектуры, истории и мемориального строительства. Проект-победитель, разработанный «Интерколомниум», сумел наиболее ярко и выразительно отразить трагизм и величие событий Ленинградской битвы. Центральным элементом мемориала станет высокий обелиск, символизирующий стремление к победе и вечную память о погибших.

Особенностью этого обелиска будет его подсветка, которая сделает его видимым даже с больших расстояний, в том числе из пролетающих над городом самолетов. Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Петербурга Юлия Киселева отметила, что проект-победитель не только объединяет память обо всех фронтах, участвовавших в Ленинградской битве, но и служит «свечой памяти», возвышаясь над местом скорби и славы.

Помимо обелиска, мемориальный комплекс будет включать в себя аллеи, высаженные 900 деревьями. Они символизируют 900 дней блокады Ленинграда. Также в композицию будут включены злаковые травы, что создаст атмосферу поля битвы и будет напоминать о трудностях, которые пришлось пережить жителям города. Мемориал планируется возвести на Пулковских высотах, в непосредственной близости от выставочного комплекса «Экспофорум”. Это место выбрано не случайно, так как именно здесь шли ожесточенные бои во время Ленинградской битвы.