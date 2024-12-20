Елена Воробей рассказала о любви к советским фильмам

Юмористка Елена Воробей поделилась своими предпочтениями в кино. Об этом она рассказала в интервью «Газете.ru».

Воробей рассказала, что любит пересматривать советскую классику. Она отметила, что ценит качественные фильмы и предпочитает «многоразовые» картины, которые можно пересматривать не раз. Артистка призналась, что недавно пересмотрела «Покровские ворота» и «Мимино», к просмотру которого присоединились дочь и её молодой человек. Также она рассказала, что часто пересматривает «Безымянную звезду», когда не может уснуть. Помимо этого, Елена Воробей является поклонницей хороших мультфильмов, таких как «Пиноккио Гильермо дель Торо» и «Тайна Коко».

Елена Воробей известна своими пародиями на множество знаменитостей, включая политиков, актёров и певцов. Среди ее самых известных пародий Людмила Зыкина, Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, София Она умеет не только имитировать голоса, но и перенимать манеру поведения, жесты и мимику пародируемых персонажей.