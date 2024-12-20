Бывшему главе Красносельского района ограничили действия по делу о взятке

Бывшему главе Красносельского района Петербурга Олегу Фадеенко суд избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий. Об этом сообщили «Аргументы недели».

Прокуратура поддержала ходатайство следствия, а защита не стала возражать. Фадеенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник признал вину, ему предъявлено обвинение 19 декабря. Суд наложил ограничения на Фадеенко на время предварительного расследования, с чем согласились все стороны.

Напомним, что Фадеенко был задержан 19 декабря по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей за помощь в заключении госконтрактов на охрану образовательных учреждений.