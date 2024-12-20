  • 18+

  • Сегодня

    20.12.24, Пт

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.42 €107.96 ¥14.19

Бывшему главе Красносельского района ограничили действия по делу о взятке

Бывшему главе Красносельского района Петербурга Олегу Фадеенко суд избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий. Об этом сообщили «Аргументы недели».

Бывшему главе Красносельского района ограничили действия по делу о взятке
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Прокуратура поддержала ходатайство следствия, а защита не стала возражать. Фадеенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник признал вину, ему предъявлено обвинение 19 декабря. Суд наложил ограничения на Фадеенко на время предварительного расследования, с чем согласились все стороны.

Напомним, что Фадеенко был задержан 19 декабря по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей за помощь в заключении госконтрактов на охрану образовательных учреждений.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и Интернет

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и ИнтернетНовости
В 2024 году Северная столица стала первой по скоростям мобильного интернета среди российских мегаполисов. Средние значения у всех операторов по городу превысили 50 Мбит/с. Согласно данным агентства Telecom Daily, наиболее высокие результаты на загрузку и выгрузку контента показал оператор T2. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции компании в арт-резиденции...
Подробнее