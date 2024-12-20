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«Три столпа» России и упадок Европы: пророчество святой Матроны

Согласно появившемуся пророчеству, приписываемому святой Матроне Московской, Россия в настоящее время стоит на пороге судьбоносных событий, которые определят ее дальнейшую участь. Пророчество указывает на то, что страна переживает сложный период, требующий от нее стойкости и мужества. Вероятно, речь идет о текущем геополитическом кризисе и спецоперации, в которых Россия отстаивает свою независимость и право на собственный путь.

«Три столпа» России и упадок Европы: пророчество святой Матроны
Фото: Pexels

В то же время, Матрона предсказывает Европе постепенный упадок. По её словам, европейские страны будут слабеть на фоне растущего влияния России. Их политика и образ жизни столкнутся с глубоким кризисом. Ситуация усугубится формированием мощного союза между Россией, Индией и Китаем, который приведет к экономической изоляции Европы.

Однако, и для самой России путь к процветанию и возрождению не будет простым. Пророчество подчеркивает, что стране предстоит пройти через ряд испытаний и опасностей. Если Россия сможет их преодолеть, то она сможет восстановить свои фундаментальные ценности, которые Матрона называет «тремя столпами русской земли»: это православие, почитание традиций предков и сохранение духовной самобытности.

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