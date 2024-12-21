Петербурге появится новый библиотечно-культурный центр «Место»

Петербург приобрел здание на шоссе Революции для создания нового библиотечно-культурного центра «Место».

Как сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района, этот двухэтажный центр площадью более 1,1 тысячи квадратных метров будет располагаться в Красносельском районе. В «Месте» будут лаборатория современных компетенций, школа гидов, выставочный зал, арт-кафе, мультимедийный туннель и автоматизированная система выдачи книг.

Ранее сообщалось о планах создания общественного пространства и музея на территории Конюшенного ведомства.