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Петербурге появится новый библиотечно-культурный центр «Место»

Петербург приобрел здание на шоссе Революции для создания нового библиотечно-культурного центра «Место».

Петербурге появится новый библиотечно-культурный центр «Место»
Фото: baltphoto/Вероника Овсянникова

Как сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района, этот двухэтажный центр площадью более 1,1 тысячи квадратных метров будет располагаться в Красносельском районе. В «Месте» будут лаборатория современных компетенций, школа гидов, выставочный зал, арт-кафе, мультимедийный туннель и автоматизированная система выдачи книг.

Ранее сообщалось о планах создания общественного пространства и музея на территории Конюшенного ведомства.

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