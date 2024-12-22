Губернатор Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Валентина Полякова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования в связи со смертью Валентина Полякова, который раньше был руководителем молочного завода «Петмол». По словам губернатора, Поляков многое сделал для промышленности города. Беглов выразил свои соболезнования родным и близким, а также друзьям и коллегам Валентина.

«На протяжении десятилетий Валентин Федорович Поляков был одним из лидеров ленинградской-петербургской промышленности. Он глубоко знал и любил дело, которому посвятил всю свою жизнь», — сообщил Александр Беглов.

Беглов высказался, что благодаря умению находить новые и перспективные идеи Валентин Поляков превратил завод «Петмол» в одно из ведущих и стабильных предприятий пищевой промышленности Петербурга и России.