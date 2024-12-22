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Бывший завод GM в Петербурге восстановят и запустят производство Jaecoo J7

Росстандарт утвердил тип автомобиля Jaecoo J7 от компании “АГМ”. Согласно сайту “Китайские автомобили”, производство J7 будет осуществляться на бывшем заводе General Motors в Петербурге, который был закрыт с 2015 года.

Бывший завод GM в Петербурге восстановят и запустят производство Jaecoo J7
Фото: скриншот видео

Компания “АГМ” является частью холдинга “АГР”, который уже выпускает модели Hyundai и Kia под брендом Solaris на заводе Hyundai в Петербурге. Изначально предполагалось, что производство Jaecoo также будет осуществляться на этом заводе.

Пока нет официальной информации о начале производства Jaecoo J7 в России. Этот компактный кроссовер имеет длину 450 см, колесную базу 267,2 см и оснащен бензиновым двигателем объемом 1.6 литра мощностью до 186 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Привод может быть передним или полным.

Стоимость Jaecoo J7 варьируется от 2,96 миллиона до 4,01 миллиона рублей. В настоящее время в России представлены модели J7 и J8, а в 2025 году ожидается появление кроссовера Jaecoo J5 в субкомпактном сегменте, который может стать популярным бестселлером.

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