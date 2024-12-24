Сестра Марии Шукшиной стала единственной, кто пожалел погибшую Фрейю Зильбер

В Петербурге трагически скончалась 26-летняя невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер.

По имеющейся информации, Фрейя долгое время боролась с наркозависимостью, проходя лечение, но, к сожалению, срывалась. Сама Мария Шукшина и ее сын Макар, отец ребенка Фрейи, не комментируют случившееся.

Соболезнования семье покойной выразила только младшая сестра Марии, Ольга Шукшина. Фрейя стала известна после заявления о беременности от Макара в 2017 году. Впоследствии она попросила Марию Шукшину взять сына на воспитание из-за своих проблем с зависимостями. Тело Фрейи было обнаружено в квартире среди мусора.