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Геомагнитная буря обрушится на Землю 25 декабря

На Землю 25 декабря обрушится геомагнитная буря, которая может вызвать проблемы со связью, навигацией и даже самочувствием.

Геомагнитная буря обрушится на Землю 25 декабря
Фото: pixabay

Особая активность начнется после 15:00, достигнув к полуночи уровня в пять баллов. Хотя вероятность бури составляет 40%, а шторма 20%, специалисты предупреждают о возможных перебоях в работе спутников, электроники и энергосетей. Метеозависимые люди могут почувствовать головные боли, скачки давления и общее недомогание. Врачи советуют людям с хроническими заболеваниями соблюдать меры предосторожности, избегать стресса и пить больше воды. Ситуация с геомагнитным полем Земли остается нестабильной и может измениться в течение нескольких часов.

Сильные, а тем более экстремальные геомагнитные бури (которые могут вызвать ощутимые проблемы со связью и техникой) происходят гораздо реже, чем слабые и умеренные. В 2023 году в России не было экстремальных бурь.

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