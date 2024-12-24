Британцы обеспокоены здоровьем короля Карла III

Состояние здоровья короля Великобритании Карла III вызывает растущую тревогу среди британцев.

Несмотря на заявления Букингемского дворца о положительной динамике лечения, предстоящий в 2025 году курс химиотерапии усиливает опасения. Назначение интенсивной терапии, по слухам, даже поставило под угрозу королевский тур в Австралию и Новую Зеландию в октябре. Несмотря на трудности, король совершил эту поездку, но по возвращении немедленно приступил к новому этапу лечения. Усиливающиеся слухи о возможной передаче престола принцу Уильяму в 2025 году также не добавляют спокойствия.

Напомним, что ранее Букингемский дворец выпустил опровержение слухов, которые разлетелись по некоторым СМИ о том, что действующий король Великобритании Карл III скончался. Так, 18 марта по ряду СМИ начали распространяться слухи о том, что британский король Карл III скончался в возрасте 75 лет. Тревожные новости стали распространяться в изданиях в связи с якобы опубликованным документом о кончине короля Великобритании.