Ученые связали катастрофы 2025 года с солнечной активностью

Ученый Скотт Макинтош предсказал серию катастроф в 2025 году, включая масштабные наводнения, ураганы и извержения подводных вулканов, угрожающие экосистеме и экономике.

Причиной тому, по его мнению, станет снижение солнечной активности и повышение геомагнитной активности, что вызовет сильные солнечные бури и проблемы со спутниками связи. Другие ученые также предупреждают об аномальной жаре, таянии ледников и активизации подводных вулканов. Кроме того, ранее зарегистрированная мощная ударная волна из космоса и обсуждение проблемы постоянной Хаббла добавляют тревожных ноток в прогнозы на будущий год.

Хаббл — это космический телескоп, то есть он находится на орбите вокруг Земли, за пределами земной атмосферы. Это позволяет ему получать гораздо более четкие изображения, чем наземные телескопы, которые страдают от искажений из-за атмосферной турбулентности. Диаметр его главного зеркала составляет 2,4 метра.