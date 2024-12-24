Как выбрать идеальный ананас к новогоднему столу

Чтобы выбрать спелый и вкусный ананас к новогоднему столу, нужно обратить внимание на несколько признаков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Хороший ананас должен быть овальным, упругим, с ярко-желтой или оранжевой кожурой без белесых бороздок и коричневых пятен, и весить около двух килограммов. Листья его зеленой ботвы должны вытягиваться с трудом, а звук при постукивании должен быть глухим. Ананас богат витамином С и ферментом бромелайном, помогающим расщеплять белок. Суточная норма употребления составляет около 150 граммов в день, лучше с другой пищей.

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует употреблять его с осторожностью из-за высокой кислотности. Хранить ананас лучше при температуре около 10 градусов.