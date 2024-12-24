Курорт «Санкт-Петербург Марина» обойдется в 250 млрд рублей

Строительство всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» оценили в 250 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством Дмитрия Чернышенко обсуждались итоги работы над проектами федеральных круглогодичных курортов. После корректировки правил землепользования будет утверждена документация по планировке территории курорта, который создается в рамках поручений президента России.

В текущий момент ведутся переговоры с министерствами для реализации проекта курорта «Санкт-Петербург Марина». Петербург разрабатывает документацию по планировке территории и создает инфраструктуру в поселке Горская. Правительство города уже внесло изменения в генплан и работает над корректировкой правил землепользования. Общая стоимость проекта составляет около 250 млрд рублей, из которых почти 90 млрд пойдет на инфраструктуру. Уже определены источники финансирования дорог и инженерных сетей. В создании курорта участвуют представители различных министерств и организаций.

Курорт будет включать марину на 1000 яхт с возможностью зимнего хранения и 1500 мест для летней стоянки, что сделает ее самой большой в России. Также планируется строительство спортивных объектов, ресторанов и других развлечений. Ожидается, что курорт привлечет более 1,3 млн туристов в год и создаст около 7 тысяч рабочих мест. На первом этапе построят яхт-клуб и школу яхтенного спорта, а на втором – общественные пространства, включая набережные и парк.

На территории кластера в 160 гектаров разместят общественные и спортивные зоны, образовательный центр, эллинг для яхт, верфь «Полтава», киностудия «Газпром-медиа» с парком, бассейн, аквапарк, «Парк маяков», каток, экстрим-парк, а также объекты для детей, включая образовательные центры и секции. Гостиницы курорта смогут принять почти 7 тысяч гостей.