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Историк моды Баева назвала украшения, которые стоит носить мужчинам в 2025 году

Если выбирать главную тенденцию в сфере мужских украшений в будущем сезоне, то ее можно назвать одним словом — индивидуальность. Советы для мужчин в выборе аксессуаров дала стилист, историк моды Тала Баева.

Историк моды Баева назвала украшения, которые стоит носить мужчинам в 2025 году
Фото: pxhere.com

Никаких четких правил и шаблонов, строгих трендов и предписаний — только желание мужчины сделать свой образ интереснее, добавив к нему деталей.

Привычная лаконичность и минимализм мужских украшений по-прежнему среди главных трендов сезона. Дизайнеры обычно обозначают такие изделия как «унисекс» — тонкие изящные линии, геометричность и кажущаяся простота исполнения идеально дополняют как мужской, так и женский лук.

Но не менее популярными будут и массивные украшения, эффектно оттеняющие брутальность: кубинские цепи или крупные кольца: перстни со вставками из натурального камня, например, черного оникса, печатки сложных геометрических форм.

Многослойность будет прослеживаться не только в одежде, украшения тоже следуют этой тенденции: стильные браслеты и цепи на шею из комбинации разных материалов и фактур (кожа, текстиль, металл). Вообще, сочетание кожи и металла уже стало классикой мужских украшений.

Эко-повестка также необычайно популярна: дизайнеры все чаще выбирают осознанное потребление, изготавливая украшения из переработанного серебра, бамбука и других сохраняющих среду материалов.

Среди других популярных ювелирных тенденций — браслеты из натуральных камней: агата, кошачьего глаза, граната, а также вулканической лавы, оформленные серебром или золотом. Такие украшения можно носить не только с джинсами и футболкой, но и со строгим деловым костюмом.

В моде также украшения «со смыслом»: надписями, символами, инициалами, знаками, фразами или целыми цитатами, отражающими убеждения и внутренний мир хозяина.  Некоторые дизайнеры, например, предлагают подвески в готическом стиле с магическими заклинаниями. В целом, очень популярны, украшения с этнической, культовой символикой, а также деталями, посвященными хобби или спорту, например, подвески со скейтбордом или боксерскими перчатками.

Еще одна яркая тенденция: мужской образ, дополненный украшениями, которые раньше считались исключительно «женскими» — аккуратная короткая нить жемчуга (искусственного или натурального) с простой футболкой или лаконичный браслет из дорожки кристаллов с объемным худи.

Не стоит забывать и про бессмертную классику: запонки, зажимы для галстуков, классические модели мужских часов. Хотя, конечно, последние все чаще заменяются на современные «умные» девайсы, которые постепенно тоже превращаются в стильные аксессуары.

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